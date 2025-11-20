Ulkoministeri Elina Valtonen kommentoi rauhansuunnitelmaa.
Sellaiset rauhanehdot, jotka vastaavat vain laittoman hyökkäyssodan aloittaneen Venäjän huoliin, eivät ole oikeudenmukaisia, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) STT:lle.
Valtosen mukaan vain ukrainalaiset voivat viime kädessä päättä, minkälaiset ehdot he kokevat oikeudenmukaisiksi. Valtosen mukaan Suomi jatkaa Ukrainan tukemista.
Eri mediat ovat uutisoineet Yhdysvaltojen työstäneen salassa Venäjän kanssa suunnitelmaa sodan lopettamiseksi.
Aiemmin Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard kommentoi Politico-lehdelle, että Pohjoismaat eivät voi yksin jatkaa suhteettoman suuren taakan kantamista Ukrainan tukemisesta.