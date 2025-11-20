Ukrainan Ternopilin kaupunkiin tehtyjen ilmaiskujen kuolonuhreja on jo ainakin 26. Joukossa on kolme lasta.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo viestipalvelu X:ssä, että yli 20 ihmistä on yhä kateissa Venäjän massiivisen ilmahyökkäyksen jälkeen Ternopilissa.
Pelastustyöt jatkuvat edelleen yli parinsadan pelastajan voimin, hän kirjoittaa.
Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä sekä varhain keskiviikkona Venäjä teki massiivisen ilmahyökkäyksen Ukrainan länsiosassa sijaitsevaan Ternopiliin. Zelenskyi vahvisti iskuissa kuolleen ainakin 26 ihmistä, joiden joukossa oli kolme lasta.