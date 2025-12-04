Linnan juhliin suuntaamisen sijaan Lauri Vuorinen keskittyy kilpahiihtoon.

Lauri Vuorinen oli viime talvena juhlittu sankari Trondheimin MM-kisoissa, kun hän hiihti historian ensimmäisenä suomalaismiehenä henkilökohtaisen sprintin MM-mitalisijoille. Vapaan sprintin komean kolmossijan lisäksi Vuorinen saavutti perinteisen parisprintissä hopeaa Ristomatti Hakolan kanssa.

Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb huomioi hienot suoritukset kutsulla itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Vuorinen ei ole kuitenkaan Linnan juhliin lauantaina menossa.

Mies on Suomen joukkueessa, kun juuri Norjan Trondheimissa hiihdetään viikonloppuna maailmancupia. Vuorinen vahvisti MTV Uutisille, ettei häntä Linnan juhlissa nähdä, ja hänen päätöksensä on nostettu esiin myös Ruotsissa.

– Uskon, että hän ymmärtää, Vuorinen kommentoi Aftonbladetille viitaten presidentti Stubbiin.

– Päätös oli tietenkin vaikea, mutta uskon, että minun oli tehtävä se, koska on olympiakausi ja haluan tehdä kaikkeni ollakseni parhaimmillani olympialaisissa.

Urheilumiehenä myös tunnettu Stubb taatusti ymmärtää huippu-urheilijan priorisoivan ammattiaan tällaisessa tilanteessa.

Iso juttu

Vuorinen olisi Aftonbladetin mukaan luultavasti toiminut toisin, jos kyse ei olisi olympiatalvesta. Suomalainen luonnehti kutsua Linnan juhliin isoksi jutuksi ja kertoi puhuneensa siitä ja miettineensä sitä paljon.