Viisi EräViikinkien miesten liigajoukkueen jäsentä myönsi julkisesti sääntörikkeensä salibandyn vedonlyöntiskandaalissa. Salibandyliitto tiedotti keskiviikkona vedonlyöntitutkinnan päätöksestä ja asetti kilpailukiellot 80 ihmiselle, mutta ei paljastanut nimiä.

EräViikinkien päävalmentaja Miro Mäkelä ja hieroja Teemu Väisänen sekä pelaajat Julius Huppunen, Aaro Kokko ja Eero Koistinen myönsivät osallisuutensa helsinkiläisseuran verkkosivuilla.

– Olen toiminut virheellisesti ja haluan tuoda esiin pelanneeni yksittäisiä vetoja yhteensä 87 eurolla, vetojen kohteina ei ole ollut oman joukkueeni otteluita. Haluan kantaa oman vastuuni sääntörikkeestä ja hyväksyn siitä langetetun kilpailukiellon. Pahoittelen tekemääni rikkomusta koko seura- ja lajiyhteisöltä, Mäkelä kertoi.

EräViikinkien toiminnanjohtaja Jari Oksanen kiitteli asianosaisten avoimuutta. EräViikingit kertoi tukevansa asianosaisten tahtotilaa astua rehellisesti esiin.