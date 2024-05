Kommentti: Euroviisuista tuli Ruotsille riesa

Näinhän se meni, eikö vain? Sittemmin on mennyt vähän huonommin.

Kuri ja järjestys

Malmön euroviisuissa vallitseekin nyt kuri ja järjestys kuin suurvaltojen kokouksessa. Eurooppalaista pop-karnevaalia varjostavat katoilla partioivat poliisit, kun tärkeintä on pitää osallistujat sekä yleisö turvassa ja hengissä.

Euroviisut eivät enää ole Ruotsille juhla, vaan riesa. Malmössa asuvat palestiinalaisnuoret sanoivat MTV:n haastattelussa, että he haluavat osoittaa mieltään Israelia vastaan, mutta vain rauhanomaisesti.

Euroopan yleisradioliitto EBU ei taipunut laajoihin vaatimuksiin heittää Israel ulos kisoista. Sitä vastoin Venäjä heivattiin pihalle 2022, koska ”hyökkäys Ukrainaan on vastoin kaikkia niitä arvoja, joita EBU edustaa, ja Venäjän osallistuminen aiheuttaisi euroviisuille huonoa mainetta”.

Israelin koskemattomuuden taustalla on vaikuttaa vahvasti myös raha. Euroviisuesiintyjät eivät marssi mediatilaisuuksiin punaista vaan turkoosia mattoa pitkin. Israelilaisen Carmen Talin perustama kosmetiikkayritys Moroccanoil on euroviisujen sponsori. Firman väri on turkoosi.