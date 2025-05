Euroviisuasiantuntija on valmis ehdottamaan Suomen viisuboikottia

Israelin euroviisuosallistumisen ympärillä on kuohunut siitä lähtien, kun se aloitti sodan Gazassa. Euroviisuasiantuntija Anna Muurinen toivoo Suomen ottavan aktiivisempaa roolia, jotta Israel suljettaisiin viisuista ulos.

Itävallan JJ, eli Johannes Pietsch, jätti eilen esityksellään Wasted Love Euroviisuissa viime metreillä muut taakseen. Kakkoseksi nousi suuren yleisöäänipotin voimin Israel.

Tuomariäänissä oli tänä vuonna suuri hajonta. Lopulta viisut voittanut Itävalta oli ainut, joka venytti kaulaansa muihin.

– Selvää tuomariston ykköstä ei ollut. Tietysti se on kisan kannalta tosi kiinnostavaa, mutta aina herättää epäilyksiä, että mitä missäkin on tapahtunut, sanoo toimittaja ja euroviisuasiantuntija Anna Muurinen.

Muurinen uskoo, että Israelin selvästi viime vuonna aloittama kampanja yleisöpisteiden masinoimiseksi sai nyt jatkoa. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kiersi Israelin rahoittamia mainoksia, joissa muistutettiin, että jokaisella laitteella voi äänestää 20 kertaa. Myös Israelin valtion virallisella Instagram-tilillä kehotettiin äänestämään maata edustanutta Yuval Raphaelia.

Pistetaulukoiden mukaan Israel sai sekä semifinaalissa että finaalissa huomattavan suurelta osalta osallistujamaita täydet tai lähes täydet yleisöpisteet.

– Se ei voi olla totta, eli jotain tässä nyt on ja tämä täytyy selvittää. Ihan mielettömällä, yli kymmenen pisteen keskiarvolla oli Israel semifinaalissa saanut yleisöääniä. Sellaista yksimielisyyttä ei vain ole, sanoo Muurinen.

Esimerkiksi finaalissa Israel sai Ruotsilta täydet 12 yleisöpistettä ja Norjalta sekä Suomelta 10 yleisöpistettä. Tuomariääniä Israel ei saanut Ruotsilta lainkaan, Suomelta se sai kaksi tuomaripistettä.

Muurisen mukaan Euroviisut kuolevat omaan mahdottomuuteensa, jos viisuja järjestävä Euroopan yleisradioyhtiö EBU ei pysty puuttumaan massiivisiin äänestyskampanjoihin ja pistekertymien masinointiin.

"EBUn pitäisi puuttua tähän"

Euroviisujen tunnuslauseena on jo pitkään ollut United by Music, eli musiikin yhdistämä. Sekä viime että tänä vuonna viisuja on kuitenkin varjostanut Gazan kaistalla sotaansa käyvän Israelin osallistuminen kilpailuun. Euroviisuja järjestävää Euroopan yleisradioyhtiö EBUa on toistuvasti moitittu selkärangattomuudesta kyvyttömyydessä sulkea Israel ulos viisuista.

Muurisen mukaan Euroviisujen pakka on leviämässä ja koko viisukisan pohja murenemassa. Eurooppalaisia arvoja ovat Muurisen mukaan olleet rehellisyys ja demokratia.

– Nyt tuntuu siltä, että viisukisat alkavat mennä vähän toiseen suuntaan. EBUn pitäisi ilman muuta puuttua tähän. Oli se mikä tahansa maa, joka toimii tällä tavalla, että on tällaisia massiivisia äänestyskampanjoita, niin siihen pitäisi puuttua, sanoo Muurinen.

Jo viime vuoden euroviisut Ruotsin Malmössä olivat Muurisen mukaan katastrofi, ja monet sanoivat viisujen jälkeen, että Euroviisujen kuolema tapahtui silloin.

Vuonna 2021 Valko-Venäjä suljettiin pois euroviisuista maan poliittisen tilanteen ja laulukilpailun sääntöjä rikkoneen kilpailuviisun takia. Vuotta myöhemmin myös Venäjä erotettiin sen jälkeen, kun se aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Muurinen sanoo olevansa valmis ehdottamaan, että Suomi boikotoisi ensi vuoden Euroviisuja, mikäli kisoihin ja sääntöihin ei saada tolkkua.

– Suomi voisi hyvin ottaa aktiivisempaa roolia, meillä on kuitenkin iso asema nykyeuroviisuissa. Jos saataisiin Ruotsi ja muita Pohjoismaita mukaan painostamaan EBUa, sanoo Muurinen.

"Pelkään, että tämä ilo loppuu"

Tämän vuoden Euroviisuja Muurinen kehuu musiikillisesti antoisaksi.

Muurinen itse sanoo veikanneensa Ruotsin edustaja KAJ'lle ja Suomea edustaneelle Erika Vikmanille parempia sijoituksia. KAJ'n saama runsas tuomaripisteiden määrä kuitenkin yllätti, sillä huumorimusiikilla ei yleensä ole voitettu viisutuomareiden suosiota. Myös Viro sai huumoriesityksellään korkeat tuomaripisteet.

– Nyt oli mukana huippulaulajia ja sitten keskinkertaisempia laulajia, eikä niitä tuomaripisteissä aina arvostettu samalla tavalla, sanoo Muurinen.

Muurinen pitää suurta pistehajontaa ja lopullisia tuloksia omituisina seurauksina siitä, että tuomaristot pyrkivät estämään Israelia saamasta liian korkeita tuomaripisteitä.

– Melkein voisi sanoa, että jos Israelia ei olisi tarvinnut torpata, niin Virohan todennäköisesti olisi voittanut. Ja se olisi ollut kaikkien aikojen yllätystulos, koska laulu ei musiikillisesti ollut mikään mestariteos, sanoo Muurinen.

Muurinen muistuttaa, että positiivisena asiana on muistettava se, että Suomi ja Ruotsi pärjäsivät molemmat hienosti, minkä lisäksi ne antoivat KAJ'n ja Vikmanin esitysten kautta paljon iloa. Euroviisuista lähtevä ilo on hänen mukaansa ainutlaatuista.

– Nämä on sitten aikuisten juttuja nämä pistehommat. Siksi tästä paasaan, koska pelkään, että tämä koko ilo loppuu meiltä.