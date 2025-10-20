Latvialaiskuski Martins Sesks ajaa M-Sportin Rally1-autolla kauden päättävässä Saudi-Arabian osakilpailussa marraskuun lopussa.

Sesks, 26, nousi ryminällä MM-rallin seuraajien tietoisuuteen viime kauden huippuotteillaan Puolan ja Latvian osakilpailuissa. Kuluvalla sesongilla hän on saanut M-Sportilta kuusi näyttöpaikkaa ykkösluokan autolla, mutta esitykset ovat jääneet melko vaisuiksi.

Sesksin ja M-Sportin sopimus tälle kaudelle kattoi kuusi kisaa, mutta nyt latvialaislupaus saa vielä näyttää osaamistaan kaikille uudessa rallissa Saudi-Arabian soralla, osittain MM-sarjan promoottorin tukemana.

– Meillä ei ole mahdollisuutta ennakkotesteihin, joten meidän kaikkien pitää sopeutua olosuhteisiin ja tehdä tarvittavat huomiot testierikoiskokeella, Sesks kommentoi rallin MM-sarjan tiedotteessa.

M-Sportin riveissä Saudi-Arabiassa ajaa myös Lähi-idän rallisarjan suurmestari ja viisinkertainen Dakar-rallin voittaja Nasser Al-Attiyah, 54. Qatarilaisen edellisestä kisasta MM-rallin ykkösluokan autolla on yli vuosikymmen.

– Nasser tuo mukanaan valtavasti kokemusta, mikä on loistava asia. Toivottavasti se antaa meille pienen edun tähän kilpailuun, M-Sportin tallipäällikkö Richard Millener summaa.

M-Sportilla koko kauden sopimuksella ajavat Gregoire Munster ja Josh McErlean.

MM-sarja jatkuu toiseksi viimeisellä kisalla Japanissa 6.–9. marraskuuta.

