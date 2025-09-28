Moldova valitsee tänään jatkaako se tiellä kohti länttä vai kääntyykö se takaisin kohti itää, kirjoittaa MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen Chisinausta.
Moldovan vaalit ei välttämättä kuulosta uutisaiheena sellaiselta, joka yleensä herättää suurta kiinnostusta pienen Itä-Euroopan maan rajojen ulkopuolella.
Tänään tilanne on toinen. Ainakin Moskovassa kiinnostus on ollut etukäteen suurta.
Jopa niin suurta, että Kreml on käyttänyt satoja miljoonia euroja vaikuttaakseen vaalien lopputulokseen, jos Moldovan presidenttiä Maia Sandua on uskominen.
Sandun tietoja Venäjän massiivisista vaikuttamispyrkimyksistä tukevat myös useiden kansainvälisten medioiden, tutkijoiden ja tiedusteluviranomaisten havainnot.
Venäjän likaisista keinoista voit lukea lisää täältä.
Miksi Venäjää sitten kiinnostaa Moldovan vaalitulos? Samasta syystä kuin se sotii Ukrainassa.
2,4 miljoonan asukkaan Moldova on entinen neuvostotasavalta, jonka Venäjä kokee kuuluvan vaikutuspiiriinsä. Maan nykyjohto on voimakkaan länsimielistä ja viemässä maata kovaa vauhtia Euroopan unioniin.