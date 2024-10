Viranomaiset epäilevät Venäjän vaalivaikuttamista Moldovan presidentinvaaleissa – ääniä ostettu rahalla

– Tämä on meille historiallinen päätös, ehkä tärkein sen jälkeen kun itsenäistyimme Neuvostoliitosta, sanoo Politico-lehdelle Cristina Gherasimov, EU-integraatiosta vastaava Moldovan varapääministeri.

EU-mielinen presidentti vahvoilla

WatchDogin analyytikon Valeriu Pashan mukaan olennaista on se, kuinka suuri määrä ihmisiä osallistuu kansanäänestykseen. Jotta tulos olisi pätevä, on äänestysaktiivisuuden oltava vähintään 33 prosenttia. Samaan aikaan Venäjä-mieliset puolueet ovat yrittäneet saada ihmisiä boikotoimaan äänestystä.

Presidentinvaaleissa EU-myönteinen presidentti Maia Sandu pyrkii toiselle kaudelle ja on selkeä voittajasuosikki. Hän johti WatchDogin tuoretta kannatusmittausta 36 prosentin ääniosuudella.

Venäjä ostaa ääniä rahalla

Sandu on toistuvasti syyttänyt Venäjää vaikutusyrityksistä Moldovan sisäpolitiikkaan, ja Venäjän lonkerot ulottuvat myös näihin vaaleihin. Moldovan viranomaiset epäilevät, että jopa neljäsosaan äänestäjistä on pyritty vaikuttamaan venäläisellä rahalla.

Moldovan poliisi paljasti Venäjän suuren mittaluokan vaalivaikuttamisoperaation lokakuun alussa. Poliisin johtajan Viorel Cernauteanun mukaan 150 000 ihmisen epäillään saaneen pankkisiirtoja Venäjältä. Äänioikeutettuja Moldovassa on Politicon mukaan reilu miljoona.

– Jos näillä ihmisillä on perheenjäsen, se tekee 300 000. Puhutaan yli 25 prosentista äänestäjistä Moldovassa, Cernauteanu sanoi hiljattain lehdistötilaisuudessa.

Tutkinnassa on tehty noin 350 ratsiaa ja pidätetty satoja ihmisiä epäiltynä vaalivaikuttamisesta.

Poliisin mukaan vaikutusoperaation takana oli Venäjä-mieliseen suuryrittäjään ja entiseen poliitikkoon Ilan Shoriin linkitettyjä ihmisiä. Shor tuomittiin viime vuonna poissa olevana petoksesta. Hän on kiistänyt kaikki syytteet.

Vaaleihin on pyritty vaikuttamaan myös Venäjän narratiiveja ajavalla disinformaatiolla, jota Moldovan viranomaiset ovat yrittäneet torjua sulkemalla Venäjä-mielisiä media-alustoja.

Mikään maa ei ole tunnustanut Transnistrian itsenäisyyttä, ja muodollisesti se kuuluu Moldovalle. Alueella on ollut venäläissotilaita 1990-luvun alusta asti.

Korruptiota vastustava naispresidentti

Moldovan ensimmäisestä naispresidentistä Sandusta on tullut Moldovassa monelle muutoksen symboli.

Sandun kauden aikana Moldova on muun muassa uudistanut oikeus- ja vaalijärjestelmiään sekä julkishallintoaan. Presidenttiä on kuitenkin myös kritisoitu lännen lobbaamisesta sen sijaan, että hän olisi keskittynyt esimerkiksi taloustilanteen kohentamiseen. 2,6 miljoonan asukkaan Moldova on yksi Euroopan köyhimpiä maita.