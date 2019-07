Kommentti: Opiskelijaporsaat keksivät vaatia lomaa, ja kaikki taisi onnistua liki täydellisesti – ottakaa mallia, isommat ja pienemmät!

Viime päivinä on väitelty kovasti siitä, kuuluisiko syöttöporsaiksi haukuttujen opiskelijoiden saada rahallista tukea lomailuunsa. Moni on perustellusti eri mieltä, mutta onko sillä lopulta mitään väliä? Kaiken A ja O on ajoitus, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Alec Neihum.