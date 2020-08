Päätoimittajan kommentti: Finnairin yt-ilmoitus on hätähuuto – joutuuko teuraalle seuraavaksi tapahtuma-ala?

Finnairin yt-ilmoitus on mittaluokaltaan tyrmistyttävä, Suomen yrityshistorian kärkipäätä kuten Kauppalehti laskeskelee . Yt:t eivät toki johdu yksin hallituksen viikon takaisista kiristyksistä, vaan ilmailun surkeista lähivuosien näkymistä.

Ikävä kyllä tämä saattaa olla vasta preludi. Jos ja kun maailmanlaajuinen kysyntä hiipuu teknologiateollisuudessa, joka on Suomen viennin avainala, ja jos ja kun hallitus lähiaikojen päätöksillään lamauttaa kotimaisen tapahtuma-alan, työttömyys iskee suomalaisiin perheisiin syksyn aikana tuhatluvuin vielä monta kertaa.

Eristäytymispäätös näyttää kummalta

Kun nyt tarvittaisiin harkittua avoinna pitämistä, sopeutumista ja kohdentamista, hallitus runttasi silmään keväisen paniikkivaihteen ja pani rajat tukkoon. Perusteena oli "epidemiologinen arvio" – siis ilmeisesti se, että Suomen viranomaisten määrittelemä raja-arvo, 8 tartuntaa 100 000:aa ihmistä kohden viimeksi kuluneiden 14 päivän aikana, on ylittynyt useimmissa Euroopan maissa.

Maan hallituksessa kohtuuden ja järjen ääntä Rkp:n Anna-Maja Henrikssonin ohella käyttävä keskustan Mika Lintilä tosin huomautti MTV Uutisten haastattelussa , ettei kyseinen raja-arvo perustu oikeastaan mihinkään ja on paljon pienempi kuin muissa maissa noudatettu raja-arvo.

Tauti näyttää harmittomalta

Katsoipa Tukholmaan, Lombardiaan tai New Yorkiin, uusia kuolemantapauksia ilmenee vähän, eikä tehohoitopotilaita ole jonoksi asti. Näin siitä huolimatta, että rajoituksia on kevään shokin jälkeen purettu joka puolella. Ehkäpä asiantuntijat voisivat selittää, miten tämä on mahdollista.