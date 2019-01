Kommentti: Oliko Väyrynen sittenkin oikeassa? Harkimo näyttää vievän mediaa kuin litran mittaa

Todellisuudessa Liike Nyt julkisti maanantaina vain 48 kansanedustajaehdokkaaksi pyrkivää henkilöä. Heistä jokaisen on kerättävä vaalipiiristään sata kannattajaa valitsijayhdistykselleen.

Seuraavaksi yksittäisten ehdokkaiden täytyy solmia vaalipiirikohtainen vaaliliitto, jotta kaikkien äänet kerryttäisivät yhteistä pottia. Ilman vaaliliittoa tai puolueen listaa yksittäisen ehdokkaan on pääsääntöisesti mahdotonta tulla valituksi.

Liike Nytillä on kaiken lisäksi ollut vaikeuksia löytää haluamaansa määrää ehdokashalukkaita. 150 tavoite on kutistunut noin 120:een. Tunnettuja nimiä listoilla ei toistaiseksi ole.

Harvoin on näin epämääräiseltä pohjalta ponnistava poliittinen viritelmä saanut näin paljon ilmaista mainosta.

Väyrysellä toinen kohtelu?



Politiikan ikiliikkuja Paavo Väyrynen (ent. kesk. ent kapu) on valittanut, että hänen perustamansa seitsemän tähden liike saa paljon vähemmän medianäkyvyyttä kuin Harkimon Liike Nyt.

Väyrynenkin hakee nyt listoilleen mahdollisimman monia ehdokkaita. Seitsemän tähden liike on puolue (vähintään 5000 kannattajakorttia), joten ehdokkaiden ei tarvitse kerätä henkilökohtaisia tukijoita. Ilmainen julkisuus toki helpottaisi myös Väyrysen värväystoimia.

Julkisuuspulasta – ainakin omasta mielestään – kärsii myös hallituspuolue siniset. Puolueen infot eivät aiheuta Harkimo-hurmosta, vaikka sinisillä on 18 kansanedustajaa ja peräti 5 ministeriä. Vaalituloksesta uhkaa tulla sinisille karu, joten varattomalle puolueelle ilmainen julkisuus kelpaisi.

Mikä tämä porukka on?

Liike Nyt ei ole puolue vaan yhdistys. Liikkeen ylin päättävä elin on ”nettiparlamentti”, jonka on määrä päättää mahdollisten tulevien kansanedustajien kanta eri asioihin. Nettiparlamenttiin sanotaan kuuluvan noin 12000 jäsentä.

Toisaalta kansaedustajalla on aina vapaus äänestää miten haluaa. Pysyvätkö edustajat ruodussa? Vai onko koko ”nettiparlamentti” vain mielikuvakupla?

Hjallis – mediapelin mestari?



– Valtava määrä ihmisiä on liittynyt eilisen jälkeen Liike Nytiin. Kiitos siitä, twiittasi Harkimo. Mutta kuinka valtava määrä? Sitä Harkimo ei täsmentänyt, mutta menestyksen mielikuva tuli luotua.

Onko äänestäjällä kuluttajansuojaa?



Nyt Harkimon intressissä on saada Liike Nytin Uudenmaan ehdokkaaksi mahdollisimman monta muuta ehdokasta, jotta vaaliliiton äänteen yhteismäärä nousee yli läpimenorajan. Täsmälleen sama tilanne on Paavo Väyrysellä.

On hienoa ja tarpeellista, että politiikassa yritetään uutta ja tarjotaan vaihtoehtoja. Äänestäjän kuluttajansuojan kannalta olisi kuitenkin hyvä kertoa myös siitä, että uuden puolueen nostaminen eduskuntaan on vaikeaa, ja että yhden tai muutaman hengen eduskuntaryhmällä ei yleensä ole mahdollisuutta vaikuttaa asioihin.

Eduskuntaan pyrkijöillä toki on oikeus puhua ja luvata mitä tahansa – ja niinhän he tekevätkin – mutta äänestäjän eikä myöskään median pidä niellä kaikkea purematta. Tämä on nyt sitä itsekritiikkiä. Ja kollegoille viisastelua.