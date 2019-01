Kommentti: Lohelan yllätysliike uhkaa kaataa soten – Harkimo rakensi taas medianäytelmän

Lohelan loikka on todellinen yllätys

Lohelan yllätysliikkeen suurin merkitys on siinä, kaatuuko hallituksen soteuudistus nyt tähän. Hallituksen enemmistö on erittäin niukka, jos soteuudistus ylipäätänsä etenee äänestykseen helmi-maaliskuussa.

Lyhyellä matematiikalla päädyn siihen, että hallituksella on enää niukin mahdollinen enemmistö 100-99, sillä puhemies ei äänestä. Lohelan ratkaisun jälkeen ovi on raollaan myös muille sinisille, jos epätoivo valtaa vaisua kannatusta nauttivan prosenttiliikkeen.

Harkimo ja Jungner hyppyyttävät mediaa

Viime viikolla MTV Uutisissa esiteltiin äänikynnyksiä, joka Uudellamaalla on yli 13 000 ääntä. Tämän verran puolueen tai liikkeen on kerättävä ääniä, jotta yksikin edustajapaikka heltiäisi. Vertailuksi Harkimo keräsi viime eduskuntavaaleissa noin 11 000 ääntä.

SDP:llä jo vakava paikka vaalitaistossa

Päivän toinen merkittävä politiikan uutinen on, että SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen sairausloma venyy helmikuun loppupuolelle. Rinteen toipuminen kestää siis arvioitua pitempään ja sairauslistakin on pidentynyt vakavankuuloiseksi: keuhkokuume, sepelvaltimon tukos sekä sairaalabakteri.

Terveys on tärkein, joten Rinteen on syytä levätä niin kauan kuin on tarve. Mutta SDP:lle tilanne on tästäkin huolimatta hankala. Eduskuntavaalit lähestyvät ja puoluejohtajat käyvät päivittäin kamppailua äänestäjien sieluista ja polttavista aiheista maahanmuutosta ilmastokysymyksiin.