Vaalit putsaavat Paavo Väyrysen pienpuolueet rekisteristä – 7 puolueella tulos tai ulos -tilanne

Menestystä on usein tuonut se, jos mukana on näkyvä ehdokas. Viime vaaleissa tällainen oli kokoomuksen jättänyt kansanedustaja Harry Harkimo (liik.).

Läpivalaisu: Näin MTV:n vaalikone on rakennettu – “Me on haluttu kilpailijoista erottautua”

Ehdokkaat menestyksen edellytys, ei tae

Tällä kertaa näkyvyyttä vallan verkostoissa on Vuorelman mukaan saanut talousoikeistoa edustava liberaalipuolue. Se on nostanut esiin omaa leikkauslistaansa Twitter-kampanjalla.

– Puolueella on lähes sata ehdokasta kymmenessä piirissä. Se on yksi lähtökohta vaalimenestykseen, mutta se ei toki yksin riitä, Vuorelma sanoo.

Yli 2 400 ehdokasta

Yhteensä kevään vaaleihin on Manner-Suomessa asetettu 2 409 ehdokasta. Vaalipiirejä on 12.

Laitaoikeiston tulijoilla on yhteistä taustaa. Perussuomalaisista kesken kauden erotettu Ano Turtiainen hakee jatkokautta johtamansa VKK:n riveissä. Vapauden liitto on sekä perussuomalaisissa että VKK:ssa vaikuttaneen kaupunginvaltuutettu Ossi Tiihosen luomus.

Pienikin voi olla monessa mukana

Esimerkiksi RKP on iloinnut, että puolue on ensimmäistä kertaa historiassaan mukana kaikissa Manner-Suomen vaalipiireissä. Neljässä eli joka kolmannessa piirissä puolueella on kuitenkin vain yksi ehdokas.

Toinen esimerkki on kristallipuolue, jolla on kussakin piirissä enimmillään viisi ehdokasta, vaikka puolue on läsnä kymmenessä eli lähes jokaisessa vaalipiirissä. Yhteensä puolueella on ehdokkaita alle 30. Kuudella puolueella on ehdokkaita tosin vieläkin vähemmän.