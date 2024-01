Päätoimittajan kommentti: Vaalihurmoksesta ei ole tietoakaan – onko vika median vai presidenttiehdokkaiden?

Presidentinvaalipäivään on aikaa tasan kolme viikkoa, ja ennakkoäänestys alkaa jo kymmenen päivän päästä keskiviikkona 17. tammikuuta.

Valitettavasti vaalitaistelu on synnyttänyt savua vain ohuelti, tulta ei laisinkaan. Perussuomalaisten Jussi Halla-aho on kyllä onnistunut vetämään huomiota itseensä tekemällä kaksi rikosilmoitusta kunnianloukkauksesta.

Valitsijayhdistyksen ja keskustan Olli Rehn puolestaan on ottanut kansallisen sovittelijan roolin ay-liikkeen kapinoidessa hallituksen työmarkkinauudistuksia vastaan.

Vasemmisto yhä "porvari-Haaviston" takana

Kokoomuksen Alexander Stubbin ja valitsijayhdistyksen ja vihreiden Pekka Haaviston on turha vaarantaa varman tuntuista toisen kierroksen paikkaa laukomalla yhtään mitään yhtään mistään.

Kuten sanottu, ennakkoäänestys alkaa jo kymmenen päivän päästä, ja sekä Stubbin että varsinkin Haaviston tärkein tavoite on, että äänestäjät eivät ala epäröidä.

Erityisesti Haaviston tilanne on kiintoisa, osin suorastaan hämmentävä.

Vuosina 2012 ja 2018 vihervasemmiston suosikkina presidentinvaaleihin lähteneen Haaviston kampanjaa on rakennettu nyt huolella niin, että hän olisi käypä ehdokas myös porvarillisille äänestäjille. Vihreää on häivytetty, ja punaisesta väristä hän on eksplisiittisesti sanoutunut irti.