Kommentti: Nyt on aika kitkeä naisviha yhteiskunnasta – ja on sinunkin velvollisuutesi tehdä jotain

Sarah Everard ei päässyt turvallisesti kotiin, kun käveli ystävänsä luota arki-iltana kotiin Kentin kreivikunnassa Englannissa 3. päivä maaliskuuta. Hänet siepattiin ja murhattiin, ja tekijä oli poliisi.

11. maaliskuuta somevaikuttaja Lucy Mountain julkaisi Instagram-tilillään screenshotin WhatsAppista, jossa lukee ”Text me when you get home”. Tekstaa minulle, kun olet päässyt kotiin.

Sosiaalinen media räjähti. Se räjähti siksi, että me kaikki naiset olemme tekstanneet toisillemme niin, sillä haluamme varmistaa, ettei ystävämme ole joutunut matkalla minkäänlaisen häirinnän tai väkivallan uhriksi.

Tapa varmistella ystävän kotiinpääsyä on niin normaali, ettemme ole edes pohtineet, missä ongelma piilee.

Näitä turvatoimia naiset tekevät

Olen oppinut pienestä pitäen, että kannattaa valita aina kotiin kävellessä reitit, joissa palaa katuvalot. Tiedän, miten avaimia kannattaa pitää rystysten välissä, kun kävelee myöhään kotiin. Luin, että aseena se ei oikeastaan toimi, mutta voi tuoda turvaa.

On selvää, että yöbussissa menen istumaan mahdollisimman taakse, jotta saan painettua stop-nappia ennen omaa pysäkkiäni niin, ettei joku epäilyttävän oloinen mies saa siitä ideaa jäädä samalla pois kyydistä.

Seuraamaan minua, vonkaamaan seuraa, ahdistelemaan, vielä pahempaa.

Tietenkin pyydän ystävääni ilmoittamaan baari-illan jälkeen, että on päässyt kotiin turvallisesti. Sydän syrjällään katson, kun hän kävelee yöhön ja minä otan toisen suunnan. Varmistan yksin taksissa mieskuskin kyydissä, että hän varmasti pitää ovet lukitsemattomina, enkä pyydä häntä jättämään minua sisäpihalle.

Kun kävelen myöhään illanvieton jälkeen kotiin, laitan kuulokkeen vain toiseen korvaan jotta kuulen, jos joku kävelee takanani. Ja aina kun olen kävellyt illanvietosta kotiin hämärällä kadulla yksinäni, olen tunkenut hiuksiani takin sisään, vetänyt hametta alemmas, ehkä vaihtanut korolliset kengät toisiin.

Olen ollut helpottunut isosta untuvatakista, joka peittää vartaloni eikä heti ehkä ole selvää, että olen nainen.

Olen tehnyt niin siksi, etten herättäisi vääränlaista huomiota.

Meillä on ongelma, ja miestenkin täytyy myöntää se

Aki Mannisen sovinistiset kommentit Selviytyjät Extrassa tuntuvat kovin kaukaiselta, kun puhutaan naisten kohtaamasta väkivallasta tai vähintäänkin pelosta, jota naiset kohtaavat.

Niin ei itseasiassa ole.

Yhteiskunnan raiskauskulttuuri kun lähtee jo harmittoman kuuloisista letkautuksista. Kaikenlaiset misogynistiset vitsit, naisten ja tyttöjen esineellistäminen sekä tytöttely ja vähättely ovat osa ongelmaa.

Naisten kokeman vähättelyn ja kaikenlaisen syrjinnän hyväksyntä mahdollistaa ahdistelun ja väkivallan. Naisvihamieliset vitsit normalisoivat tyttöjä ja naisia loukkaavan käytöksen, joten siksi täytyy lähteä liikenteeseen ruohonjuuritasolta.

Ja juuri sinä voit vaikuttaa siihen, tunteeko ystäväsi, tyttäresi, vaimosi tai työkaverisi olonsa turvalliseksi vai ei.

Askel yksi on puuttua kaikenlaiseen misogyniaan. Sano, ettei seksistinen vitsi ole ok ja puutu, kun näet häirintää. Älä vähättele naisen kokemuksia, jos hän kertoo esimerkiksi peloistaan, äläkä koskaan syyllistä häntä, jos hän on kokenut seksuaalista väkivaltaa.

On häiritsevää, että Sarah Everardin löydyttyä murhattuna, Twitterissä alkoi trendata #notallmen eli ”ei kaikki miehet”, jonka on tarkoitus muistuttaa, etteivät kaikki miehet ahdistele naisia.

Tietenkin me naiset tiedämme, etteivät kaikki miehet ahdistele.

Ongelma onkin siinä, ettemme tiedä, ketkä. Siksi meidän on aina pitänyt olla vähän varuillamme.

Mitta on nyt täysi

Sosiaalisessa mediassa kuohuu tänäänkin. Naton tuore raportti paljastaa, että Suomen hallitus on poikkeuksellisen vihakampanjan kohteena.

Viisi eniten kohteeksi joutunutta ministeriä ovat naisia, ja heihin suuntautuu valtava naisvihamielinen hyökkäys. Raportin mukaan somessa kyseenalaistetaan heidän arvonsa, päätöksentekokykynsä ja johtajuusominaisuutensa.

Olen tänään MTV Uutisten sosiaalisen median tuottajana joutunut huomauttamaan naisvihamielisestä kielenkäytöstä myös MTV Uutisten Facebookissa, jossa kommentoijat monin sanankääntein mollaavat päätöksentekijöiden naiseutta.

On selvää, että kritiikkiä saa ja pitää esittää. Median tehtävä on kysyä vaikeita kysymyksiä ja laittaa ministerit myös piinapenkkiin.

Mutta naisvihamielinen kommentointi ei ole kritiikkiä, vaan se on yksinkertaisesti Suomen demokratiaa heikentävä keino yrittää hiljentää naiset.

Meidän mittamme on tullut täyteen. Naiset eivät ole poistumassa politiikasta, emmekä me enää vaikene peloistamme ja kohtaamastamme väkivallasta sekä sen uhasta.

Me puhumme jatkossakin kovaan ääneen kohtaamastamme naisvihasta. Lainaan Sanna Marinin sanoja hieman: