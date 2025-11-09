Uudellamaalla sijaitsevan lukion opettajasta on levinnyt video, jossa hän käyttäytyy Iltalehden tietojen mukaan ahdistavasti ja häiritsevästi nuoria tyttöjä kohtaan.
Iltalehti on haastatellut 15-vuotiasta tyttöä, joka kertoo olleensa yksi ahdistelun kohteista.
Tyttö kertoo olleensa ollut matkalla ystävänsä kanssa halloween-juhliin. Tytöt ottivat itsestään kuvia, kun mieshenkilö oli yllättäen ilmestynyt heidän taakseen halaten heitä takaapäin.
Mies lähestyi heitä pian uudemman kerran ja oli samalla kehunut heitä ”näteiksi tytöiksi”.
Tyttö luonnehtii miehen käyttäytymistä oudoksi. Hän kertoo miehen sanoneen olevansa ”paha ihmissusi, joka kävi heidän kimppuunsa”.
Tytön mukaan mies alkoi haastaa riitaa ja uhota miehille, jotka tulivat tilanteeseen väliin.
Tyttö oli kuvannut tilanteesta videota ja jakanut materiaalin yksityisenä sosiaalisen median tililleen.
Eräs tytön ystävistä oli tunnistanut videolla olleen miehen lukio-opettajakseen. Videot alkoivat levitä nuorten keskuudessa nopeasti.
Kyseisen lukion rehtori kertoo Iltalehdelle, että opettajasta liikkuvasta videosta ja väitteistä ollaan tietoisia. Rehtori sanoo, että tapauksesta on käynnistetty selvitys.