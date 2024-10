Hirmuisen nukuttajan tilastoon tahra – superottelun ratkaisu nostatti raivon: "Vastenmielistä"

Beterbiev, 39, on loistanut raskaassa keskisarjassa jo pitkään. Hän nousi ensimmäistä kertaa maailmanmestariksi vuonna 2017, kun hän tyrmäsi Enrico Koellingin IBF-liiton mestaruusottelussa. Hurjana tyrmääjänä tunnettu Beterbiev joutui Riadissa urakoimaan poikkeuksellisella tavalla, sillä kaikki hänen aiemmat 20 voitto-otteluaan olivat päättyneet ennen täyttä aikaa tyrmäyksellä tai tuomarin keskeytyksellä.

– Tietysti se oli kova ottelu, Dmitri on maailmanmestari ja hän on minua taitavampi, Beterbiev sanoi Sky Sportsin mukaan.

– Hän on todella vahva, voitte nähdä ruhjeen päässäni. Hän lyö aina niin kovaa.

– On unelmani tulla kiistattomaksi mestariksi.

Promoottori sauhusi raivoissaan

– Tämä on vastenmielistä. Kuulitte kymmenennessä erässä, kun (Beterbievin) kulmauksesta sanottiin, että hänen täytyisi tyrmätä (Bivol) voittaakseen ottelu, Hearn sanoi The Standardin mukaan.

– Minusta on oksettavaa, että koko elämänsä kovasti töitä tehnyt Dmitri Bivol ei ole tänään kiistaton mestari, CBS kertoi Hearnin sanoneen.

– On vaikea löytää ketään, joka ei olisi antanut voittoa Dmitri Bivolille. Sitten löytyy tuomari, joka pisteyttää ottelun 116–112 ja antaa Dmitri Bivolille vain neljä erää... Tuon tuomarin ei pitäisi työskennellä tämän lajin parissa uudelleen.

– Se oli tiukka, upea ottelu. Kaikki kulmauksessa tiesivät tilanteen. He odottivat tuloksen julistamista, ja kun Beterbiev julistettiin voittajaksi, he kaikki katsoivat toisiaan. He eivät voi uskoa voittaneensa tänään.