Terence Crawford kukisti Saul Alvarezin ylemmän keskisarjan MM-titteliottelussa.

Crawford voitti titteliottelun yksimielisellä tuomaripäätöksellä. 37-vuotias Crawford voitti täten Alvarezin WBA-, WBC-, IBF- ja WBO-liittojen mestaruusvyöt itselleen.

Crawford hallitsi lievesti ottelua ensimmäisestä erästä lähtien ja sai vastustajaansa enemmän iskuja perille.

Voitto oli Crawfordille uran 42:s. Hän ei ole hävinnyt ammattilaisurallaan otteluakaan. Crawfordista tuli neljän mestaruusvyön aikakaudella ensimmäinen miesottelija, joka on voittanut kiistattoman maailmanmestaruuden nyt kolmessa eri painoluokassa.

Ylemmän keskisarjan lisäksi hän on voittanut uransa aikana välisarjan ja ylemmän kevytsarjan kiistattoman maailmanmestaruuden.

Alvarezille tappio oli uran kolmas.