Kommentti: MM-rallitähti meni liian pitkälle – aika ottaa mallia Lapista ja Rovanperästä

"Tilanne on mahdoton."

"Tämä on turhauttavaa."

Thierry Neuvillen viesti tuli selväksi läpi Latvian MM-ralliviikonlopun. MM-sarjan johtaja joutui tutun tavan mukaisesti perjantaina ensimmäisenä tielle, mikä on kiistatta haastava paikka tehdä huipputulosta paljon irtosoraa sisältävillä teillä.

Samankaltaista narinaa on kuultu myös aiemmin muilta sarjajohtajilta, mutta Neuvillen kohdalla se on mennyt äärimmäisyyksiin. Jopa niin pitkälle, että Toyota-tähdetkin – Kalle Rovanperä ja Sébastien Ogier etunenässä – heltyivät kommentoimaan asiaa Latviassa.

– On selvää, että tuo on haaste, mutta kaikki, jotka ovat olleet kärjessä, ovat kohdanneet tuon. Joten en tiedä, mikä tässä on nyt niin iso ongelma. Tuo kuuluu hommaan, Rovanperä latasi.