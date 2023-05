Kommentti: Parjatut yritysvieraat saattoivat pelastaa Leijonien MM-kotikisat jättimäiseltä häpeältä

Jo alkulohkovaiheen loppupuolella Nokia Arenassa näkyi tyhjiä penkkejä. Nyt näyttää siltä, että jopa Leijonien MM-puolivälierän loppuunmyyminen on työn ja tuskan takana, ja Leijonien mahdollisen, lauantaina kello 14.20 alkavan semifinaalin myymättä olevien lippujen määrä on tätä kirjoitettaessa tukevasti nelinumeroinen. Loppuotteluunkin mahtuisi edelleen.

Jääkiekkoliittoa on haukuttu ahneeksi, tunnelma on lytätty pystyyn. Moni on ollut sitä mieltä, että lippuja oikeasti haluavilta vietiin mahdollisuus kokea Leijonat-huuma paikan päällä. Näissä näkemyksissä on varmasti mukana vähintään totuuden siemeniä.