Erikoinen näky Leijonien peleissä aiheuttaa kiukkua illasta toiseen – MTV Urheilu selvitti, mistä MM-kisojen kuohuttavimmassa ilmiössä on kyse

Suomi–Itävalta lauantaina 20.5. klo 16.20. Studio C Moressa jo klo 15.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Samaan aikaan hän esittelee Leijonat-henkistä Onninen-paitaa, jonka väri vaihtui tälle vuodelle. Nyt olkaosa on valkoinen ja muu paita on sininen. Viime vuonna värit menivät toisin päin.

Vieraille ja mukana oleville toimijoille on varattu 800 lippua per peli. Käytännössä jokainen heistä kantaa Onninen-paitaa päällänsä. Syntyy näky, joka on aiheuttanut pahennusta.