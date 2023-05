Kalervo Kummola osti idean MM-kisojen isosta kannattajamuutoksesta – kertoi olleensa yhteydessä myös Petteri Orpoon

– Joukkue parantaa pikkuhiljaa. Aika usein se on mennyt niin, että jos alussa on ollut vähän tuskaista, niin kiitos on seisonut lopussa. Muistan kyllä, kun Tanskan kisat menivät kuin vettä korvasta ja sitten hävisimme puolivälierissä. Silloin kun on voitettu kultaa, niin aina on hävitty joku peli, Kummola muistuttaa.