Sveitsin NHL-vahvistus murtui MM-kulisseissa – kyseenalainen ratkaisu nousi tikunnokkaan: "Outoa"

Sveitsi ei onnistunut voittamaan vieläkään maansa ensimmäistä jääkiekon miesten maailmanmestaruutta. Sveitsi hävisi Tukholman Globenin hallissa käydyn sunnuntain finaalin Ruotsille 0–1.

Ratkaisu syntyi ensimmäisessä jatkoerässä Tage Thompsonin lavasta.

Se, että ratkaisu haettiin kolmella kolmea vastaan pelaten, mietitytti muun muassa Sveitsin NHL-tähteä Kevin Fialaa (Los Angeles Kings).

– Se oli vähän outoa, Fiala myönsi Tukholmassa toimittajajoukon edessä.

– En päätä näistä asioista, mutta mielestäni näissä panosotteluissa pitäisi pelata viidellä viittä vastaan loppuun asti, eli kunnes kultainen maali syntyy. Ei rankkareita tai mitään muuta. Mutta tuo on mitä on. Kolmella kolmea vastaan on toki sama molemmille joukkueille, Fiala jatkoi.

Fiala kirosi sitä, miten Sveitsi ei onnistunut iskemään maalin maalia varsinaisella peliajalla tai jatkoerän puolella. Fialan mukaan Sveitsiltä puuttui tiettyä ”hyökkäävää mentaliteettia”, minkä avulla se olisi pystynyt ottamaan peliä haltuunsa.

– Jos emme tee yhtään osumaa 60 minuutin aikana, emme voi valittaa myöskään jatkosysteemistä, Sveitsin avainpuolustaja Dean Kukan mietti.

Sveitsi ylsi myös viime keväänä MM-finaaliin. Se hävisi tuolloin Tshekille.

Sveitsin leirissä NHL-hyökkääjä Nino Niederreiter (Winnipeg Jets) koki nyt jo neljännen kerran MM-finaalitappion. Hän oli aiemmin mukana vuosina 2013, -18, -24 ja nyt -25, kun Sveitsi eteni kisojen loppuhuipennukseen asti. Niederreiter reagoi tunteikkaasti sunnuntain käänteeseen, sillä hän ei jakanut yhtään kellekään median edustajalle kommentteja Yhdysvallat-tappion jäljiltä. Niederreiter käveli haastattelutilojen ohi kyyneleet silmissään.

Sveitsin häviön katkeruutta lisäsi se, että maan ehdoton jääkiekkoikoni Andreas Ambühl, 41, päätti uransa sunnuntain finaaliotteluun.

– Yritimme tehdä kaikkemme, jotta olisimme voittaneet tämän ottelun hänelle, Sveitsin turnauksen johtohahmoihin kuulunut Kukan mietti, jatkaen:

– Hän on tehnyt niin paljon hyvää sveitsiläiselle jääkiekolle, mutta nyt ainoa pelaaja, joka pelasi hyvin, oli maalivahtimme.

Kukan viittasi Sveitsin tolppien välissä loistavasti esiintyneeseen Leonardo Genoniin.

Genoni, 37, valittiin turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi.