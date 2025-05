Kommentti: Antero Mertarannan MM-selostusura sai kuvainnollisen lopetuksen – Leijonien ylle lisää uhkaavia merkkejä

Yhdysvallat voitti jääkiekon miesten maailmanmestaruuden sunnuntaina Tukholmassa. Se kaatoi finaalissa Sveitsin Tage Thompsonin jatkoerämaalilla lukemin 1–0. Turnausta paikan päällä seurannut MTV Urheilun toimittaja Ilari Savonen tarttuu kiinni niin finaalin kuin koko kisojen antiin sekä antaa oodin ison ikonin suuntaan.

Kun käveli jääkiekon tämänkeväisen MM-finaalin alla Tukholman Globenin areenan käytävillä, vastaan tuli muun muassa keskusteluhetki, missä paikallisilta tivattiin sitä, kumpaa he kannustavat tulevassa ottelussa, Yhdysvaltoja vai Sveitsiä.

– Olemme ehdottomasti Sveitsin puolella. Fuck off United States, keltapaitojen keskeltä ilmoitettiin tomerasti.

USA on ollut kautta historian ristiriitaisuutta herättävä voimataho. Vihamielisyys maata ja sen kansalaisia kohtaan on vain lisääntynyt Donald Trumpin presidenttikausien ja tämän röyhkeiden poliittisten linjavetojensa myötä.

Trumpin kuohuttavat Grölanti-kannanotot näkyivät kevään MM-kisojen alkuvaiheilla, kun tanskalaisyleisö buuasi Yhdysvaltojen kansallislaululle. Sama ilmiö toistui myös välieräottelun jälkeen Tukholmassa.

USA:n joukkue ei mitenkään paranna julkikuvaansa sen maalilaululla Free bird, joka on kuin patriotismin sulosointu. Vaikka kova styge onkin.

USA on noussut jääkiekon ehdottomaksi mahtimaaksi viimeisten kymmenen vuoden aikana. Sen USA Hockey -ohjelma tuottaa jatkuvalla syötöllä huippulupauksia, mikä näkyy niin eri junioritasoilla kuin myös nyt miesten arvoturnauksissa. USA säväytti jo helmikuussa NHL:n järjestämässä 4 nations -tapahtumassa, missä se hävisi finaalin niukasti Kanadalle. Nyt finaali kääntyi sen suuntaan.

2:38 Yhdysvallat on maailmanmestari! Tage Thompson ratkaisee jatkoerässä

USA lähtee myös yhtenä suurimpana suosikkina ensi talvena Milanossa järjestettävään olympiaturnaukseen.

Vaikka tämän kevään MM-finaali ei ollut lähtökohtaisesti mikään tajunnan räjäyttävä tarinapläjäys, kiteytyi yhden pelin sisään paljon sitä, mihin suuntaan kansainvälinen jääkiekko on menossa.

USA ja Sveitsi pistivät jalat liikkeelle ja finaalissa nähtiin erittäin nopeatempoista taitokiekkoa, missä kamppailuvaade oli aivan tapissa. Kun katseli pelin sisältöä, ei voinut todeta kuin ääneen: vau.

Finaalin joukkueista Sveitsi on ollut jo hetken aikaa tapetilla, kun taas USA onnistui nyt murtamaan vuosikymmenten mittaisen finaalikirouksensa.

USA oppi kevään kisojen aikana pelaamaan yhä paremmin ison kaukalon peliä. Se pystyi käyttämään nopeuttaan hyväkseen, minkä lisäksi se puolusti raudanlujasti ydintään.

Eipä ihme, että Leijonilla ja Ruotsilla oli vaikeaa sitä vastaan, eikä Sveitsikään juhlinut maalipaikoilla.

Finaalissa nähty jääkiekko kertoo myös karua kieltä siitä, miten pahoihin vaikeuksiin Leijonat on ajautumassa kansainvälisissä ympyröissä.

Kommentti jatkuu kuvan alla.

USA ja Sveitsi MM-finaalimittelön parissa.AFP / Lehtikuva

***

Jääkiekko nopeutuu kautta linjan eri maiden ja mannerten huippuliigoissa. Samasta ilmiöstä nähtiin osviittaa myös keväällä SM-liigassa, kun kaksi sarjan nopeajalkaisinta joukkuetta kohtasi toinen toisensa finaaleissa (KalPa ja SaiPa).

Sen lisäksi, että Suomella on tällä hetkellä merkittäviä juniorikasvatukseen liittyviä haasteita, sen pelaajiston tunnuspiirteet luovat entistä isompia uhkakuvia Leijonien tulevaisuuden ylle.

Jos katselee viime vuosien aikana pinnalle nousseita suomalaisia huippulupauksia, moni heistä ei loista sen suuremmin luistelun saralla.

Leijonat on joutunut reagoimaan kansainvälisen pelin tempohaasteisiin viisikkotason tiiveydellä ja sillä, että se on pyrkinyt kiekottelemalla hidastamaan tempoa.

Yhä suurempien laatupuutteiden keskellä paine kasvaa. Piakkoin testiin joutuu se, onko Suomi ja Leijonat enää aidosti iso maa kansainvälisissä turnauksissa. Varsinkin silloin, jos sen aivan kärkiyksilöt eivät saavu paikalle, kuten tänä keväänä kävi.

Jääkiekon nyt loppuneet MM-kisat tarjosivat muutamia suuria opetuksia. Tanskan tekemä jymypaukku kyseenalaisti Kanadan sitoutumistason, Ruotsin älytön NHL-pelaajaralli maksoi hintaa joukkuedynamiikan saralla, kun taas Sveitsi näytti mallia siitä, mitä tarkoittaa pitkäjänteinen työ.

Sveitsin tämän kevään MM-joukkueen rungossa ei ollut käytännössä yhtään uutta pelaajaa aiempiin vuosiin nähden. Se on kehittänyt omaa identiteettiään ja sen pelaajat ovat hioutuneet maan omassa, erittäin laadukkaassa NLA-sarjassa. Siihen yhdistettynä vielä maan äärikurinalainen NHL-politiikka, missä kieltäytymisiä ei katsota alkuunkaan hyvällä. Lopputuloksena oli se, että Sveitsi eteni toista kevättä putkeen MM-finaaliin.

Sveitsi on pystynyt hyödyntämään rahallisia resurssejaan, mitkä ovat heijastuneet laadun puolelle. Siitä on tullut kansainvälisen jääkiekon suurmaa.

Sunnuntain finaalin päättyi myös yksi merkittävä taival, Antero Mertarannan MM-selostusura.

5:36 Antero Mertarannan MM-kisaura päättyy – "Jääkiekosta tuli ykköslaji sun ansiosta"

***

Jos pitää nostaa esille sellaisia hahmoja, jotka jäivät jo varhaisessa nuoruudessa mieleen, Mertaranta on sen listan numero uno.

Muistikuviin piirtyvät hetket 1990-luvun lopun MM-kisoista, missä Raimo Helmiseltä vaadittiin vimmatusti laukausta. Tai kun Ihanaa Leijonat, ihanaa -kipale lähti soimaan toistuvasti CD-soittimesta.

On ollut hienoa nähdä, miten paljon lämpöä ja arvostusta Mertaranta on saanut tämän kevään MM-kisojen aikana. Vaikka hän on herättänyt vuosien saatossa omalla tyylillään ristiriitaisia näkemyksiä, on hän silti kaikille se hahmo, jonka ympärille Leijonat rakentui.

Hänen lukuisat letkautukset ovat piirtyneet suomalaisten TV-katsojien muistikuviin 30-vuotisen matkan aikana. Ja kuinka kuvainnollisesti hänen MM-tarina päättyikään.

USA:n ja Sveitsin erittäin intensiivinen finaaliottelu tarjosi vaikka kuinka paljon VVVAAARRALLISIA tilanteita. Välillä vietiin myös puolustusta kebabkioskille, vaikka tällä kertaa ei puhuttukaan Ruotsista.

Nämä draamakäänteet, jatkoeräratkaisu mukaan luettuna sopivat mainiosti upean uran päätöspisteen yhteyteen. Täydellisintä toki olisi ollut se, jos Leijonat olisi ollut mukana.

Kiitos Antero sinulle näistä MM-vuosista. Sinun ansiostasi yksi keväinen kiekkoturnaus on suomalaisille paljon suurempi kuin vain pelkkä vuosittain eteen tuleva urheilutapahtuma. Se on elämysten taival, minkä tulkkina sinä toimit. Kiitos.