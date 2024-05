Kommentti: Näky jääkiekon MM-kisoissa palauttaa mieleen Suomen kiusallisen ilmiön – sitä ei ole lainkaan ikävä

Kaikista isoin on se, että Tshekki on paljon helpommin lähestyttävä maa kuin Suomi, jos puhutaan matkustusajasta ja hintapolitiikasta. Tshekki on kaikin tavoin paljon halvemmin maa kuin Suomi.

Lipuissa hintapolitiikka on ollut aivan toista luokkaa kuin Suomessa. Mainittuun Itävallan ja Suomen otteluun irtosi lippu loistopaikoille 60 eurolla. Halvimmillaan Prahan areenan ylälehtereille on päässyt 13 eurolla.

Prahassa menoa on riittänyt käytännössä joka ikisessä pelissä. Taustalla on se, että Tshekissä on kasvettu kulttuuriin, missä kannustaminen on vahva osa urheilua. Tshekissä ei hävetä, vaan uskalletaan elää, kun taas Suomessa pieninkin tunteiden näyttäminen koetaan heti oudoksi tai kammoksuttavaksi käytökseksi.