Petteri Nummelinilta huikea kulissipaljastus Latvian MM-juhlista: "Otin tuossa juuri oluen presidentin kanssa"

– Kova juttu, että hän tuli paikan päälle katsomaan peliä. Kertoo paljon tuosta maasta. Jääkiekko on suuri juttu Latviassa ja nyt se on vielä suurempi. Yksi joukkue on ehtinyt jo pelata Mestiksessä ja siellä on palava halu kehittyä. Minne he tästä menevät, sen aika näyttää, Nummelin mietti.