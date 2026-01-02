Yhdysvallat lähtee helmikuun miesten olympiajääkiekkoon ryhmällä, jonka pohja on vahvasti viime vuoden 4 Nations -huipputurnauksessa nähdyssä jenkkijoukkueessa.

Perjantaina julkistetussa olympiajoukkueessa uusia nimiä vuodentakaiseen verrattuna ovat viime kevään MM-kultamitalistit Tage Thompson ja Clayton Keller sekä Florida Panthersissa Stanley Cupin voittoa juhlinut Seth Jones.

4 Nationsissa pelanneista olympiapelit jäävät väliin Chris Kreiderilta ja Adam Foxilta.





Nimekkäimmät pois jätetyt lienevät Jason Robertson, Cole Caufield ja Alex DeBrincat.

Robertson on takonut tällä kaudella päälle pisteen per peli Dallas Starsille, ja hän on NHL:n yhdysvaltalaispelaajien pisteykkönen. Caufield ja DeBrincat ovat hekin olleet vahvassa maalivireessä tällä kaudella.