NHL-seura Minnesota Wild on päässyt sopuun venäläishyökkääjä Kirill Kaprizovin kanssa uudesta jatkosopimuksesta. Kyseinen kontrahti on NHL:n kaikkien aikojen arvokkain.
The Athleticin toimittajan Michael Russon mukaan Kaprizov, 28, allekirjoitti kahdeksan vuoden ja yhteensä 136 miljoonan dollarin arvoisen diilin (115,8 miljoonaa euroa). Kaprizov tienaa jatkossa yhtä kautta kohden 17 miljoonaa dollaria eli 14,5 miljoonaa euroa.
Sopimus astuu voimaan piakkoin alkavan kauden jälkeen.
Kaprizov on nakuttanut parhaimmillaan yhden NHL-sesongin (2021–22) aikana 108 pistettä (47+61). Kaprizov oli viime kaudella pitkään sivussa loukkaantumisen takia. Hän takoi 41 otteluun tehot 25+31=56.
NHL:n kaikkien aikojen rahakkain diili oli aiemmin toisen venäläistähden eli Aleksandr Ovetshkinin nimissä. Ovetshkin teki vuonna 2008 yhteensä 13 kauden ja 124 miljoonan dollarin eli 105,6 miljoonan euron arvoisen sopimuksen Washington Capitalsin kanssa.
NHL on rajoittanut tämän jälkeen sitä, kuinka pitkiä sopimuksia seurat voivat tehdä pelaajiensa kanssa.
Uusi NHL-kausi käynnistyy Suomen aikaan 8. lokakuuta. Mestaruutta puolustaa Florida Panthers.