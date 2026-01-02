New York Rangersin suomalaispuolustaja Urho Vaakanainen ei mahtunut Suomen olympiajoukkueeseen.
Vaakanainen kertoi asiasta medialle torstai-iltana paikallista aikaa. 27-vuotias puolustaja on New York Postin mukaan Leijonien varamiehenä mahdollisten loukkaantumisten varalta.
– En ole pelannut paljon, Vaakanainen kommentoi asiaa Newsdaylle.
Viime vuonna Leijonien 4 Nations -joukkueessa ollut Vaakanainen on pelannut tällä kaudella vain 19 ottelua. Hän mahtui joulukuussa Rangersin pelaavaan kokoonpanoon vain kolmessa ottelussa.
Leijonien olympiajoukkue nimetään tänään perjantaina kello 16.00.