Kommentti: Markku Kanerva, päästä Huuhkajien timantti irti!

Kuka suomalaispelaajista on lähellä ottaa seuraavan askeleen Euroopan top-5 sarjoihin? Kyllä. Se on Kaan Kairinen. FC Interin kasvatin siirto joihinkin tarunhohtoisista futissarjoista toteutunee mahdollisesti tammikuussa tai kesän siirtoikkunassa. Se lienee jopa todennäköistä. Mutta 25-vuotiaan turkulaisen pelintekijän lisäksi tulee myös Vantaalta 21-vuotias nuori mies, joka vakuuttaa länsinaapurissa.

Ruotsin pääsarjassa Siriuksen keskialueella loisteliasta kautta pelaava 21-vuotias Leo Walta on tällä hetkellä kuumaa valuuttaa siirtomarkkinoilla. Tehosaldollaan 7+3 Walta on herättänyt kiinnostusta kosolti: tiettävästi muun muassa Italian ja Ranskan pääsarjaseuroja on Wallan kintereillä.