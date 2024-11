Nämä timantit kolkuttelevat Huuhkajien portteja – MTV Urheilu esittelee kuumimmat nimet

Luka Hyryläinen, SSV Ulm

Naatan Skyttä, USL Dunkerque

22-vuotias Ilveksen kasvatti on ollut tulta ja tappuraa viime aikoina sekä Pikkuhuuhkajissa että Ranskan kärkipäässä majailevassa seurajoukkueessaan. 4+2 tehosaldo 10 ottelussa on kovaa valuuttaa muutaman haastavamman kauden jälkeen. Skyttä on saanut Ranskassa itselleen ominaisen pelillisen roolin, jossa pääsee mellastamaan vahvuuksillaan.

Otso Liimatta, Famalicão

Adam Marhiev, RFS

Latviassa viime vuodet palloillut 22-vuotias keskikenttäpelaaja siirtyy maan tuplamestarina ensi kaudella Kyproksen pääsarjaan luomaan uraansa. Ratkaisua voi pitää hieman erikoisena, mutta Marhievin peliesitykset niin Pikkuhuuhkajissa kuin latvialaisseurassa ovat olleet sen verran väkeviä, ettei häntä sovi unohtaa Huuhkajien suhteen. Marhiev on fyysisesti vahva kamppailija, joka ansaitsee näyttöpaikkansa – siitäkin huolimatta, että kilpailu keskustan paikoista on kovaa Huuhkajissa, ja vaihtoehtoja niihin todellakin riittää. Jokerikortti.

Casper Terho, Union SG

21-vuotias HJK:n kasvatti on kouliintunut Belgian pääsarjassa aiempaa tasaisemmaksi suorittajaksi, vaikka peliaika on ollut kuluvalla kaudella ajoittain vähissä seurajoukkueessa. Terho niitti mainetta helsinkiläisseurassa liukkaana mutta hieman yksipuolisena laiturina, mutta futiskulttuurimaassa hänestä on muovaantunut kypsempi pelimies, joka taitaa myös laitapelaajan roolin – kummalla tahansa laidalla. Puolustustyöskentelykin on kohentunut.