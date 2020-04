Kommentti: Marinin hallitus, avatkaa koulut – THL:nkin viesti puoltaa sitä

Suomi on elänyt koronaviruksen takia poikkeustilassa jo puolitoista kuukautta. Valmiuslain mahdollistamat toimet ovat purreet, ja päätöksillä ollaan onnistuttu suojelemaan suomalaisia hallitsemattomalta koronavirusepidemialta.

Viime päivinä on alkanut kuulua enemmän ja enemmän viestejä ja toiveita siihen suuntaan, että rajoituksia voisi jo purkaa. Epidemia Suomessa on hallinnassa.

Väkevin, asiantuntijuudeltaan ehkä arvovaltaisin viesti on tullut THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salmiselta, joka sanoi viime viikolla MTV Uutisille, että epidemian etenemistä Suomessa on hidastettu jo liikaakin .

– Epidemian kulku on niin hidasta, että aika kaukana vielä on, Salminen sanoi tautihuipusta.

– Tällä vauhdilla se ei vielä kesällä ole, syksyyn asti mennään. Se on se huono puoli tässä hidastumisessa.

– Pulma on se, että jos jatketaan näin, epidemia ei käytännössä etene. Kun sitten jossain vaiheessa rajoituksista on pakko luopua, edessä on jyrkkä tartuntahuippu. Jos esimerkiksi kesän pidämme kiinni kaikista rajoituksista, syksyllä tulee ennusteiden mukaan vaikea paikka.