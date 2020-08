Nyt puhuvat asiantuntijat: Suomen koronastrategian keskiarvosanaksi yli 8 – ruusujen lisäksi toimille myös risuja: "Paljon valuvikoja on tullut selville"

Testaa, jäljitä, eristä ja hoida. Nämä neljä sanaa ovat tulleet monelle suomalaiselle tutuiksi viime kevään ja kesän aikana ja tiivistää sen, millä aseilla Suomi on lähtenyt taisteluun koronaa vastaan. Jo keväällä hallitus kertoi, että hybridistrategian tavoitteena on ollut estää viruksen leviäminen, terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen ja riskiryhmien suojeleminen. Mutta olisiko jotain ollut syytä tehdä toisin?

Pirta Hotulainen, dosentti, solubiologi, Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva: 6

Perustelut: Minua on häirinnyt eniten se, että strategia ei ole kovin selvä ja hybridistrategiaa on viestitty kansalle todella huonosti. Aika harva, joka ei ole seurannut kunnolla, tietää mitä hybridistrategia tarkoittaa.

Strategia on ollut hyvin joustava, eikä tavoitteet ole mielestäni olleet tarpeeksi tiukat. Välillä on tukahdutettu ja välillä ei ole niin väliä, tuleeko tartuntoja. Olisi paljon selkeämpää tukahduttaa, joka tarkoittaisi sitä, että tartunnat pidettäisiin niin alhaisina kuin mahdollista rajoitteilla, jotka haittaisivat yhteiskuntaa mahdollisimman vähän.

Uusien tartuntojen seuraaminen on lähempänä tartuntojen saamisen hetkeä, jos testaus toimisi heti, kun oireet tulevat. Silloin seuranta olisi vain muutaman päivän jäljessä. Seurannallahan yritetään arvioida, kuinka monta tartuntaa tapahtuu juuri nyt. Sitä ei kuitenkaan voida mitata, vaan nykyisellä testausstrategialla vasta oireet paljastavat tartunnat ja oireiden kehittymiseen menee keskiarvoisesti 5 päivää. Eli paraskin mittari on koko ajan 5 päivää jäljessä.

Tuomas Aivelo, evoluutiobiologi, Helsingin yliopisto: 8+

Ehkä ongelmana on ollut reaktiivisuus, sillä paljon valuvikoja on tullut myöhemmin selville, esimerkiksi rajat, lentokenttävalvonta ja opastaminen. Toisaalta niihin on tartuttu nopeasti, kun ongelmia on ilmennyt. Tilanne ei ole missään vaiheessa levinnyt käsiin.