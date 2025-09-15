Lotta Haralan varaslähdön jälkeen suomalaisurheilijoiden maanantaista tuli synkkääkin synkempi, kirjoittaa Tokiosta MTV Urheilun Eren Gürler.

Silja Kosonen avasi maanantain iltakilpailut suomalaisittain lupaavasti moukarituloksella 74,66.

Sen jälkeen alkoi suomalaisten alamäki, jonka aikajana on melko karu, kun sen purkaa tekstiksi.

Lotta Harala otti varaslähdön, ja hänet diskattiin.

– Heti sillä hetkellä kun irtosin ajattelin, että apua, tapahtuiko tämä oikeasti, Harala sanoi varaslähdöstään.

Hetki oli dramaattinen koko stadionin seuratessa Haralan kohtaloa. Kaikkien muiden mukana myös moukaripaikalla Silja Kosonen ja Krista Tervo katselivat isolta valotaululta, kun Haralalle näytettiin punaista korttia.

– Meni kädet tälleen suun eteen, ja olin että apua. Toi on kyllä raakaa, Tervo kertoi reagoineensa tilanteeseen.

Tervo heitti nopeasti näkemänsä perään – ja suoraan verkkoon.

Saara Keskitalo synkensi illan suomalaistilastoa heti seuraavaksi juoksemalla oman välieränsä aikaan 13,02, jolla hän jäi eränsä viimeiseksi.

– Ei valitettavasti tullut täysosumaa tällä kertaa, mutta parhaani yritin, Keskitalo sanoi omasta juoksustaan.

Alamäki vain jyrkkeni. Tervo pääsi kokeilemaan toistamiseen, mutta heitto tärähti jälleen verkkoon.

Sitten oli jo melkein vapaapudotuksen vuoro. Tervon viimeinen oli hänen omien sanojensakin mukaan täysi epäonnistuminen, ja näin Tervon osalta pahin, mutta valitettavan todennäköinen, kolme ruksin painajainen toteutui.

– En mieti sitä häkkiä enää. Ärsyttävää se on silti. Olen tosi pettynyt tähän päivään, mutta ylpeä, että lähdin yrittämään, Tervo sanoi omasta tekemisestään.

Koko ilta olisi voinut pelastua, jos Silja Kosonen olisi saanut aikaan piikkiheiton, mutta tällä kertaa Kososen erinomaiseen sarjaan ei tullut yhtä mahtirepäisyä, joka olisi nostanut hänet mitaleille. Silti tulos 75,28 ja viisi heittoa puolentoista metrin sisään toisistaan ansaitsee kunniamaininnan. Valitettavasti se ei lämmitä, sillä neljäs sija suorastaan surkean suomalaisillan päätteksi oli kuin piste iin päälle.