Kommentti: Leijonat on nyt turboahdetussa poikkeustilanteessa – Miro Heiskasen kevään MM-debyytti tiivistyi Kummelit-sketsiin

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Leijonien viime vuosien MM-joukkueet on lyöty aikaisessa vaiheessa lukkoon. Miksi? Ison kuvan takia.

Suomen MM-menestys on aina nojannut vahvaan yhteispeliin. Tarvittava ero on tullut pienistä yksityiskohdista. Pienestä pelitapaedusta tai tulikuumien yksilöiden tuomasta voimasta. On sitten kyse ollut Sakari Mannisesta (2019), Marko Anttilasta (-19), Jere Innalasta (-21) tai Hannes Björnisestä (-21). Kuka nyt aina onkaan ollut liekeissä.