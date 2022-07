Asettuuko Donald Trump ehdolle seuraavissa presidentinvaaleissa? Seuraa ex-presidentin puhetta suorana noin kello 22 alkaen

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump pitää tänään puheen Washingtonissa järjestettävässä, kaksipäiväisessä America First -tapahtumassa. Trump palaa Yhdysvaltain pääkaupunkiin ensimmäistä kertaa sitten presidenttikautensa, joka päättyi tammikuun 20. päivänä vuonna 2021. Trumpin viimeinen virkakuukausi oli myrskyisä, sillä hänen kannattajansa valtasivat kongressitalon 6. tammikuuta.

Tammikuun tapahtumia on käyty läpi tänä kesänä, kun Yhdysvaltain kongressin nimittämä tutkintakomitea on järjestänyt kuulemisia, joissa useat Trumpin neuvonantajat ja avustajat ovat todistaneet. Kuulemisten tarkoituksena on ollut selvittää, oliko Trumpilla tai hänen liittolaisillaan jonkinlainen rooli kongressitalon valtaamisessa.