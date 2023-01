Donald Trump polkaisi kampanjansa käyntiin syyttämällä radikaalivasemmistoa ja lupaamalla veronkevennyksiä – "Olen vihaisempi kuin koskaan aiemmin"

– 2024 vaalit ovat viimeinen mahdollisuutemme pelastaa maamme, ja tarvitsemme uuden johtajan, joka on valmis tekemään sen ensimmäisestä päivästä lähtien, Trump sanoi puhuessaan muutamalle sadalle kannattajalleen Etelä-Carolinan Columbiassa.

– On vain yksi presidentti, joka on koskaan haastanut koko Washington vakiintuneen järjestelmän. Teidän äänillämme teemme sen ensi vuonna uudestaan, Trump sanoi

Kovinta kyytiä hän antoi konservatiivisille kriitikoille oman puolueensa sisältä, joihin hän viittasi nimellä "RINO" (Republicans in name only, republikaaneja vain nimeltä). Heitä hän kutsui "vielä demokraatteja vaarallisemmiksi".