Kommentti: Kokoomuslaiset teltanpystyttäjät vaativat lisää penkkejä tilatakseihin – gallupit saattavat herättää Orpon haastajat

Kokoomuksen eduskuntaryhmän 38 edustajasta ainoastaan viidellä on kokemusta oppositiopolitiikasta. Ilkka Kanerva, Paula Risikko, Sari Sarkomaa, Arto Satonen ja Ben Zyskowicz joutuvat nyt kaivamaan nuoremmalle väellä perinnetietoa siitä, miten tämä homma toimii. Tehtävä ei ole helppo. Kokoomuksella on näytön paikka, jos se haluaa pärjätä kovassa nosteessa olevalle perussuomalaisille opposition ykköspuolueen paikasta.

Petteri Orpo korosti puoluejohdon kesäkokouksessa, että poliittinen liturgia on jätettävä sivuun, jotta kokoomuksen viesti menee perille. Puolueen kannatus on hiipunut puoluemittauksissa ja syksyn aikana Orpon johtama kokoomus pitää tehdä sellaista politiikkaa, jolla kannatusluvut saadaan nousemaan. Eduskuntaryhmässä on monta asiantuntevaa entistä ministeriä, mutta riittääkö tämä innostamaan äänestäjiä?