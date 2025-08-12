Näin Ben Zyskowicz toipuu aivoinfarktista: "Äly ja huumori ennallaan"

Ben Zyskowicz, 71, sai heinäkuun lopussa aivoinfarktin. Hän on edelleen sairaalassa.

Kokoomuksen kansanedustajan Ben Zyskowiczin vointi on olosuhteisiin nähden hyvä, mutta hän on edelleen sairaalassa kaksi viikkoa sitten tapahtuneen aivoinfarktin jäljiltä.

– Aivoinfarktin jälkeen usein ollaan muutama viikko sairaalassa, näin Ben itsekin arveli. Sen jälkeen on todennäköisesti kuntoutusta edessä, kertoi Zyskowiczin avustaja Suvi Kolehmainen.

Mitään arviota siitä, milloin Zyskowicz palaa töihin, ei toistaiseksi ole. Hänen vasen kätensä on edelleen halvaantunut ja puhe on puuromaista.

– Puhe on puuroutunutta, mutta siitä saa kyllä selvää ja Ben jaksaa puhua puhelimessa. Äly ja huumori ovat ennallaan, Kolehmainen sanoo.

Kolehmaisen mukaan Zyskowiczilla ei ole aiemmin ollut aivoinfarktia tai muita vakavia sairauskohtauksia.

Suomessa sairastuu aivoinfarktiin joka vuosi 15 000–20 000 ihmistä. Potilaiden keski-ikä on 71 vuoden paikkeilla, mutta noin neljäsosa on työikäisiä.