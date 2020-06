Kommentti: Kenttäpiispan sananvapaus on Puolustusvoimien käsissä – mutta yhteiskunta, jossa kelpaisivat vain "fiksut" kansalaismielipiteet, olisi todella pelottava

Jos kirjoittaa, että bolshevikkien aseellisen kumouksen tilalla on nyt ”kulttuurieliitin” vapaa seksi, työantajakin alkaa jo hermostua.

Meitä ei kukaan estä kirjoittamasta tai paperille painamasta pamflettejamme. Onneksi on näin. Yhteiskunta, joka suosisi vain ”fiksuilta” kuulostavia mietelauseita, olisi todella pelottava.

Kunhan vain vapaudessamme muistaisimme, että suurin osa meistä edustaa elämässään ja varsinkin työelämässään jotain taustayhteisöä. Yleisin taitaa olla se oma työpaikka. Prikaatinkenraali Pekka Särkiön työpaikka on Puolustusvoimat.

"Aika käsittämättömältä tuntuu"

Jos firmalla on arvopohja, joka on vielä työntekijöille selkeästi julkilausuttu, tämä on hyvä asia. Ja tässä tarkoitan firmalla mitä tahansa instituutiota: valtiota, armeijaa, kirkkoa, kuntaa, järjestöä, puoluetta tai yritystä.