Kommentti: Päivi Räsänen on fundamentalisti, jota ei kiinnosta ihmisen arki – tärkeintä on oman uskon puhtaanapito

Oikeusjuttuna tapaus Räsänen on ristiriitainen. Voiko sanan- ja uskonnonvapauteen vetoavan fundamentalistin loukkaavia puheita tuomita oikeudessa? Ainakin niillä pääsee oikeuteen. Tällaista istuntoa ei ole aiemmin Suomessa nähty.

Räsänen uskottelee itselleen, että käräjillä on Jumala ja Jumalan sana. Tämä on oireellista fundamentalistille, joka kivittää jostain Mooseksen laintaulujen suojista. Vastuu siirtyy yläkertaan, koska "näin on kirjotettu".

Oikeudenkäynnissä ei lopultakaan punnita "pyhiä kirjoituksia" eikä Räsäsen uskonnollista vakaumusta, vaan sitä, mitä hän on suustaan päästänyt. Räsänen vastaa puheistaan ihan itse. Jumalasta hän ei saa asianajajaansa eikä Raamatusta kilpeä.

Räsäsen lausunnot ovat yhtä vähemmistöä syrjiviä ja loukkaavia, mutta pitääkö niistä sakottaa?

Tuomiota voinemme kunnioittaa – oli se kumpi tahansa.

Olennaista on se, opettaako tuomio Räsäselle mitään – oli se kumpi tahansa. 2000 vuotta sitten tallennettuja uskonnollisia kääröjä ei pidä tänä päivänä käyttää kenenkään ihmisarvon loukkaamiseen. Maailma on avara eikä Räsäsen vakaumus määritä rakkauden rajoja.

6:05 Syyttäjä ja Päivi Räsänen erimielisiä, katso video.

Onko lääkäri Räsäsen demagogialla lopulta mitään laajempaa merkitystä yhteiskunnassamme? Eipä ole. Kansanedustajat säätivät samaa sukupuolta olevien avioliittolain, vaikka tosiuskovaiset protestoivat ja rukoilivat eduskunnan portailla.

Päivi Räsänen on evankelisluterilaisen kirkon jäsen, mutta kirkon arki ei häntä kiinnosta – sen enempää kuin tavallisen ihmisen arki. Kirkon arki on heikkojen tukemista tai perheneuvontaa; jotain muuta kuin homosuhteiden kyttäämistä.

Räsästä kiinnostaa eniten puhtaanapito. Kaikki, mikä ei mahdu hänen heteroraamiinsa, on uhkaavaa. Hän haistaa moraalin rappion ja lopun aikojen merkit. Lopun aikoja on ennusteltu vuosisatoja. Ilmestyskirjasta etsitään tänään covid-pandemiaa tai sateenkaarilippua.

Pitääkö tällaista ajattelua ottaa edes vakavasti? Syrjivät puheet on aina otettava vakavasti.

1:08 Päivi Räsänen otti Raamatun mukaan oikeudenkäyntiin.

Fundamentalistin uskonnollisuus on "pyhien kirjoitusten" suodattamatonta käyttöä. Hänen on vaikeaa sulattaa modernisaatiota ja maailman muuttumista parempaan suuntaan. Tällainen kehitys sotii tuomiopäivän merkkejä vastaan. Fundamentalistille sananvapaus on vain hänen vapauttaan.

Räsänen vetoaa sanan- ja uskonnonvapauteen. Saisiko islaminuskoinen julistaa Suomessa Koraaniin vedoten tuomioitaan? Tällainen julistaja saatettaisiin haastaa oikeuteen uhkana turvallisuudelle. Olisiko Räsänen tällöin puolustamassa hänen sananvapauttaan?