Puolustusvoimien kenttäpiispalta hämmentävä kirjoitus: Naiset palautettava synnyttäjiksi – "Vapaa seksi ajaa Suomen turmioon"

Kenttäpiispa Pekka Särkiön, 57, mukaan ”bolshevikkien aseellinen vallankumous on väistynyt ja tilalle on kasvanut kulttuurikumous, jolle avioliitto, miehen ja naisen sukupuolijako, ydinperhe ja lasten kasvatus ovat kaiken pahan alku ja juuri”.

Ottakaamme malli Afrikasta ja Lähi-idästä

Särkiön mukaan näiden maahanmuuttajien keskuudessa ”miehen ja naisen avioliitto on kunniassa ja esiaviollista seksiä ei hyväksytä. Sukupuolia on kaksi eikä niitä vaihdeta. Mutta syntyvyyspä on korkealla”, iloitsee kenttäpiispa.