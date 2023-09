Kommentti: Jari Sillanpää, kaksi yksinkertaista sanaa voisivat auttaa ymmärtämään sinua

Laulaja Jari Sillanpää, 58, on noussut alkusyksyn aikana jälleen otsikoihin. Kohuotsikoita on revitty Sillanpään elämää ja uraa läpikäyvästä, Minna Duftonin ohjaamasta neliosaisesta Siltsu-dokumenttisarjasta.

Viikonloppuna Sillanpää vieraili Huomenta Suomessa ja toisti jo kuullun toiveen siitä, että kohuille laitettaisiin piste. Hän myös "pyysi anteeksi".

Miksi lainausmerkit? Siksi, että Sillanpään lausumat sanat eivät olleet oikeaa anteeksipyyntöä nähneetkään. Eikä sellaista välttämättä kaivatakaan.

Miten tähän tilanteeseen on tultu?

Mennään ensin ajassa taaksepäin, noin 28 vuoden päähän vuoteen 1995.

Suomi voitti ensimmäisen miesten jääkiekon MM-kullan ja liittyi EU:n jäseneksi. Salatuissa elämissä näytellyt Emil Hallberg sekä laulajat Vilma Jää ja Dua Lipa syntyivät. Kingston Wall -yhtyeen Petri Walli, edellisen vuoden tangokuningas Sauli Lehtonen ja näyttelijä Matti Pellonpää kuolivat.

Kolmekymppinen laulaja Jari Sillanpää kruunattiin Seinäjoen Tangomarkkinoilla tangokuninkaaksi.

Menestyksen tiellä

Miehen esikoisalbumi Jari Sillanpää (1995) soi myös teinivuosinani perheeni kotona ja automatkoilla.

Melko perinteinen iskelmämusiikkilevy nosti Sillanpään Suomen suosituimpien laulajien joukkoon ja sitä on myyty yli 270 000 kopiota. Tuo levy on Suomen kaikkien aikojen myydyin albumi.

Sillanpään debyyttilevyn lauluista Jukka Kuoppamäen säveltämä ja sanoittama Satulinna sekä Kassu Halosen ja Vexi Salmen kirjoittamat Kaduilla tuulee ja Oot täydellinen nousivat osaksi kotimaisen iskelmän kaanonia.

Vaikka omat musiikkimieltymykseni ovat pääasiassa täysin toisenlaiset, voin myöntää jollain tapaa pitäneeni levyn päätöskappaleesta, Kassu Halosen säveltämästä ja Hectorin sanoittamasta Pariisi–Helsinki-laulusta.

Vuosien kuluessa Sillanpää sai luotua itsestään harmittoman positiivisen ja vilpittömän kuvan monenlaisia musiikkityylejä hallitsevana viihdelaulajana, joka juhli vuoden 2015 kesällä 50-vuotissyntymäpäiviään suurieleisesti Helsingin Olympiastadionilla yli 30 000 ihmisen yleisölle esiintyen.

Sinä ansaitset kultaa nousi vielä hitiksi vuonna 2014, mutta Sillanpään tähti alkoi kiistämättä olla laskemaan päin. Muutama vuosi iloisen tasavuosisynttärikonsertin jälkeen laulajasta alkoi syntyä negatiivisempia ja vakavampia otsikoita.

Ei tarvetta avulle

Vuonna 2017 Jari Sillanpää jäi kiinni autolla ajamisesta metamfetamiinin vaikutuksen alaisena Helsingin keskustassa. Kukaan ei onneksi loukkaantunut.

Tämän jälkeen laulajan asuntoon tehtiin kotietsintä. Sillanpää myönsi teon somepäivityksessään ja poliisikuulustelussa. Kiinnioton yhteydessä laulajatähti oli kertonut poliisille käyttäneensä metamfetamiinia kolmen vuoden ajan ennen kiinnijäämistä.

Maaliskuussa 2018 Sillanpää jäi uudelleen kiinni huumeista ollessaan palaamassa Thaimaasta. Poliisi otti laulajan kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja miehen hallusta löytyi metamfetamiinia.

Sillanpää puhui aiheesta julkisuudessa ensimmäisen kerran MTV3-kanavalla Enbuske, Veitola & Salminen -ohjelmassa saman kuun lopulla. Mies myönsi olevansa narkomaani, kielsi kuuluneensa huumerinkiin ja kiisti esiintyneensä koskaan huumeiden vaikutuksen alaisena.

Sillanpää sanoi myös, ettei kaipaa muiden apua ja ettei hän tiedä, käyttääkö huumeita vielä tulevaisuudessa.

Helmikuussa 2020 Jari Sillanpäätä vastaan käytiin Helsingin käräjäoikeudessa oikeudenkäynti, jossa häntä syytettiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä.

– Vastaaja on videokuvannut matkapuhelimellaan videon tietokoneensa ruudulta, jossa aikuinen mies on sukupuoliyhteydessä hyvin pienen lapsen kanssa. Lisäksi vastaaja on ottanut matkapuhelimellaan tietokoneen ruudulta kahdeksan kuvaa, joissa aikuinen kohdistaa seksuaalista toimintaa hyvin pieneen lapseen, tuomiossa luki.

Laulajan "anteeksipyyntö"

Palataan nykyhetkeen. Viime viikonloppuna, sunnuntaina 24. syyskuuta 2023, Sillanpäältä kuultiin suorassa Huomenta Suomi -lähetyksessä juontaja Antero Mertarannan tekemässä haastattelussa "anteeksipyyntö".

– En ole ymmärtänyt, miksi minun pitäisi pyytää anteeksi muilta kuin itseltäni. Pyydän sydämeni pohjasta anteeksi kaikilta, jotka ovat tunteneet tulleensa loukatuiksi, Sillanpää sanoi.

Sillanpäältä on penätty anteeksipyyntöä ja edes jonkinlaisen katumuksen osoittamista.

Toistetaan vielä: Jari Sillanpää pyysi Huomenta Suomessa anteeksi ihmisiltä, jotka ovat tunteneet tulleensa loukatuiksi. Ei niiltä, keitä on loukattu.

Sillanpää ei pyytänyt anteeksi niiltä, keitä hän on loukannut, vaan niiltä, jotka ovat tunteneet tulleensa loukatuiksi.

Dokumenttisarjassa Sillanpää sanoo, ilmeisesti lähinnä huumetuomioihin liittyen, ettei kadu tekojaan.

– Te voitte vihata minua niin paljon, mutta en voi tässä istua ja teeskennellä, että kadun tätä asiaa. Koska minä en kadu. Tämä on asia, mikä minun on pitänyt elää ja tehdä, Sillanpää sanoo dokumentissa.

Miksi siis käytin aiemmin termiä "anteeksipyyntö", lainausmerkeissä? Kuten totesin: siksi, että eivät Sillanpään lausumat sanat olleet oikeaa anteeksipyyntöä nähneetkään, eikä sellaista välttämättä ole edes kaivattu.

Se, mitä on kaivattu, on yksi kahdesta sanasta muodostuva lause, joka osoittaisi edes vähän katumusta. Lauseen toinen sana on "tein" ja toinen "väärin". Kokeile sinäkin, joka luet juuri nyt tätä tekstiä, lausua se lause: TEIN VÄÄRIN.

Se voisi auttaa ymmärtämään Jari Sillanpäätä, jos mies edes jotenkin osoittaisi ymmärtävänsä tehneensä väärin lähdettyään vuonna 2017 auton rattiin huumeiden vaikutuksen alaisena ja asettaneensa vaaraan kaikki samaan aikaan samoissa paikoissa Helsingin keskustassa liikenteessä olleet – niin jalankulkijat kuin muutkin.

Ei pistettä

Sillanpää mainitsi sunnuntaina Huomenta Suomessa, ettei edellä mainitussa kuva-asiassa ollut kyse kuvan levittämisestä. Hänen mukaansa hänelle on selitetty, ettei "Suomen laissa ole oikein parempaa vastinetta".

– Lähiaikoina on väitetty, että olisin jopa ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä lapsen kanssa, mikä on ihan pöyristyttävää. Tämä (videon ja kuvien ottaminen) on tapahtunut viisi ja puoli vuotta sitten. Toivon todella, että nyt laitetaan piste tälle, Sillanpää kertoi.

Ei. Tällaisille asioille ei voi eikä saa laittaa pistettä.