Jari Sillanpää pyytää suorassa lähetyksessä tekojaan anteeksi – toivoo, että yli viiden vuoden takaisille tapahtumille laitetaan piste

– Minun tapani tehdä on ihminen edellä, ei skandaali edellä. Se ei ole se helppo tie, Dufton kertoi.

Kansan mielestä mahdollisesti Sillanpään pahimpana tekona pidetään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämistä, josta hän sai sakkotuomion vuonna 2020. Huumeongelmissa ollut Sillanpää on myös saanut kolme rikostuomiota . Dokumentissa vaaditaankin anteeksipyyntöä ja katumista.

– Mulla on ollut sellainen ajatus, että en ole ymmärtänyt, miksi minun pitäisi pyytää anteeksi muuta kuin itseltäni. Pyydän kaikilta sydämeni pohjasta anteeksi, jotka ovat tunteneet tulleensa loukatuiksi, Sillanpää esitti anteeksipyyntönsä suorassa lähetyksessä.

Sillanpää kuitenkin mainitsi, ettei kuva-asiassa ollut kyse kuvan levittämisestä, vaan hänelle on selitetty, ettei Suomen laissa ole oikein parempaa vastinetta. Asian kohdalla on muutenkin ollut paljon väärinymmärryksiä.

– Lähiaikoina on väitetty, että olisin jopa ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä lapsen kanssa, mikä on ihan pöyristyttävää. Tämä on tapahtunut viisi ja puoli vuotta sitten. Toivon todella, että nyt laitetaan piste tälle, Sillanpää kertoi.