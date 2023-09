Hillevi, 80, on kiertänyt Jari Sillanpään perässä Suomea ja maailmaa 25 vuoden ajan – näin hän suhtautuu laulajan kohuihin

Kohuista ja tuomioista huolimatta uskolliset fanit eivät ole hylänneet idoliaan. Yksi heistä on 80-vuotias Hillevi , joka on fanittanut Sillanpäätä aina vuodesta 1997 saakka.

Hillevi kertoo Siltsu-dokumentissa, ettei ole laskenut, kuinka paljon hänellä on mennyt rahaa fanitukseen. Hän on tuumannut, että autotallista voisi mahdollisesti löytyä Mersu, mikäli hän olisi säästänyt kaikki Sillanpäähän käyttämänsä rahat.

– Mutta mottoni on, että kun Jari Sillanpäästä on kyse, niin rahaa löytyy aina, hän toteaa.

Hillevi on nähnyt Sillanpään lukemattomia kertoja. Jo pelkästään vuonna 2003 hän kävi yhteensä 40:llä laulajan keikalla. Hillevi on matkustanut artistin perässä paitsi ympäri Suomea, niin myös maailmaa. Hän on ollut mukana fanimatkoilla, joita Sillanpää järjesti aikoinaan muun muassa Lontooseen ja Fuengirolaan.