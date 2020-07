Kommentti: Ihmiset, käyttäytykää! Pelko koronatartunnasta ei oikeuta kohtelemaan muita ihmissaastana

Kulunut kevät on ollut raskas kaikille. Moni on joutunut lomautetuksi, kotona on ollut kireä tunnelma, kun lapset eivät ole päässeet harrastuksiin tai tapaamaan kavereita, kesäloman suunnitelmat ovat peruuntuneet. Pahaa oloa ei kuitenkaan tarvitsisi purkaa kanssaihmisiin, jotka ovat todennäköisesti täysin syyttömiä siihen, että puolisosi kanssa on ollut mahdotonta neuvotella korona-ajan etätyövuoroista.