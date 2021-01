Kommentti: Kuinka vähän tiesimmekään silloin – tasan vuosi sitten tapahtui Lapissa jotain, jonka lyömät laineet kasvoivat tsunamiaalloiksi

– Perus kausi-influenssa tappaa enemmän ja me olemme koko ajan pakkasessa, niin ei se iske, eräs vanhempi rouva totesi minulle ennen kuin astuimme lentokoneeseen.

Tammikuun 2021 loppuun mennessä WHO on raportoinut koronakuolemia globaalisti yli 2 miljoonaa, ja lisää on tulossa.