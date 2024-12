Suomen miesten jalkapallomaajoukkueella kävi MM-karsintalohkon arvonnassa kelvollinen onni, mutta se lähestyy maaliskuussa käynnistyvää urakkaansa sekavassa tilanteessa, kirjoittaa MTV Urheilun Anssi Shemeikka.

Espanja tai Hollanti, Puola, Liettua ja Malta. Euroopan MM-karsinnoista kisoihin etenemistä ei suotta pidetä Suomen kokoisten jalkapallomaiden vinkkelistä lähes tekemättömänä paikkana. Nyt arvontaonni olisi silti voinut olla huonompikin.

Hallitseva Euroopan mestari Espanja tai samoissa kisoissa neljän parhaan joukkoon yltänyt Hollanti ovat luonnollisesti vastustajia, joiden edessä Suomen mahdollisuudet ovat niin kotona kuin vieraissa parhaimmillaankin erittäin rajalliset.

Puola puolestaan on osoittanut viime vuosina selkeitä taantumisen merkkejä ja on Huuhkajiin nähden selkeästä ennakkosuosikin asemasta huolimatta joukkue, joka on kaiken osuessa kohdalleen lyötävissä. Liettua oli arvontakorinsa toivotuimpia vastustajia. Yhdessä köykäisen Maltan kanssa Suomen MM-karsintalohko on etenkin Huuhkajien nykytasolle erittäin vaativa, mutta puheet välikarsinnoista ennen EM-kisojen tavoittelua voidaan unohtaa.

Oleellisinta arvontarumbassa Suomen kannalta oli kuitenkin karsintojen ajankohta. Osa joukkueista aloittaa karsintarupeaman vasta syyskuussa, mutta viiden joukkueen lohkossa pelaavan Suomen taival käynnistyy jo maaliskuussa. Se laittaa entisestään vauhtia Palloliiton käynnissä olevaan päävalmentajarekrytointiin.

Ennen tätä päivää esiintyi laajasti ajatus, että jos Suomi aloittaisi EM-karsinnat syksyllä, Huuhkajien päävalmentajan paikka olisi pedattu Pikkuhuuhkajien kesän EM-kisoista toimeen ehtivälle Mika Lehkosuolle. Tämä skenaario ei ainakaan sellaisenaan toteutunut.

Nouseeko Toni Koskela ehdokaslistan kärkeen? Entinen HJK-luotsi lukeutuu Suomen ehdottomiin eturivin valmentajiin, joka osoitti myös syksyn mittaan Ylen studiolähetyksissä kykenevänsä analysoimaan Suomen peliä ja sen puutteita kriittisesti ja analyyttisesti.

Soppa ehti sekoittua jo arvontaa edeltävillä viikoilla, kun Ruotsista kantautui mediatietoja Jani Honkavaaran sinetöityvästä pestistä maan suurseuroihin lukeutuvaan Djurgårdeniin. Markku Kanervan seuraajan nappaskenkiä soviteltiin Lehkosuon ohella vahvimmin juuri maajoukkueen apuvalmentajana jo äskettäin toimineelle Honkavaaralle.

Palloliitto on kertonut uuden päävalmentajan olevan selvillä tammikuun puoliväliin mennessä. Jos kustannuskysmysten vuoksi epätodennäköiseltä vaikuttanutta uskottavaa ulkomaalaista vaihtoehtoa ei ole Palloliiton kiikareihin tarkentunut, voisi edellä mainittu Koskela tarjota esimerkiksi maajoukkueen toimintakulttuurille tarvittavaa ryhtiliikettä. Tuoreet uutiset länsinaapurista kertovat samaan aikaan myös Koskelaan kohdistuvasta ruotsalaisseurojen kiinnostuksesta.

Voisiko hankalan miehen maineessa oleva Koskela ylipäätään tulla kysymykseen maan eturivin pelaajien ja Palloliiton johdon kanssa?

Samaa kysymystä on pohdittu Englannissa sen uuden päävalmentajan Thomas Tuchelin kohdalla, jonka tiedetään ajautuneen kaikkialla ennen pitkää kahnauksiin milloin joukkueen, milloin seurajohdon kanssa.

Maajoukkue kontekstina voi toisaalta sopia erityisen hyvin niin Tuchelille kuin Koskelallekin. Kenenkään kasvot eivät ehdi osapuolia kaivelemaan, kun toimeen on tultava harvakseltaan ja muutaman päivän annoksissa.