Suomen Palloliitto pettyi hakumenettelyyn, jonka lopputuloksena kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa vahvisti keskiviikkona miesten 2030 ja 2034 MM-turnausten kisajärjestäjät. Espanja, Portugali ja Marokko järjestävät 2030 turnauksen, Saudi-Arabia vuoden 2034 kisat.

Fifan päätökset olivat sekä odotetut että arvostelusta piittaamattomat. Järjestöä arvosteltiin ankarasti Venäjän 2018 ja Qatarin 2022 MM-kisaisännyyksistä, jotka koettiin urheilupesuksi, eli julkisuuskuvan kiillotukseksi urheilua hyödyntämällä.

Fifa uudisti sen jälkeen hakusääntöjään, muttei käytäntöjään. Saudi-Arabian kisahankkeessa nähdään pitkälti samat vaarat ja epäkohdat kuin Qatarin kisoissa.

Fifa rajasi vuoden 2030 MM-kisojen haun Afrikkaan, Eurooppaan ja Etelä-Afrikkaan sekä vuoden 2034 MM-haun Aasian ja Oseanian maihin. Näiden päätösten ja vuoden 2034 MM-kisojen aikaistetun haun seurauksena molempiin kisoihin tuli vain yhdet hakemukset.

Pohjoismaille valvojan rooli

Puheenjohtaja Ari Lahti ilmaisi tuoreeltaan pettymyksensä Palloliiton tiedotteessa.

– Fifan sääntöjä ei suoranaisesti rikottu, mutta läpinäkyvästi tai oikeudenmukaisesti hakuprosessia ei hoidettu. Venäjän ja Qatarin MM-kisojen jälkeen Fifa lupasi noudattaa hakuprosesseissa läpinäkyvyyttä, mutta se henki ei nyt toteutunut, Lahti kommentoi MM-valintojen juoksutusta.

– Käytännössä Fifan kongressilta vietiin päätösvalta Fifan neuvostolle. Silloin yksittäisten maiden liitot, kuten Suomi, eivät pääse osallistumaan päätöksentekoon.

Pohjoismailla ei ole edustajaa kattojärjestön neuvostossa. Maiden liitoille ei jäänyt keinoa vaikuttaa järjestön ratkaisuihin.

– Tehtäväksemme jää nyt vaatia ja valvoa, että Fifa toteuttaa luvatut asiat, Lahti tiivisti tunnelmat Pohjoismaissa.

Painetta Fifan suuntaan

Pohjoismaat järjestivät syksyllä Euroopan jalkapalloliiton Uefan kokouksen yhteydessä tapaamisen Saudi-Arabian kisajärjestäjien kanssa. Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin ja Färsaarten liitot ottivat keskusteluissa esiin keskeisiä Saudi-Arabian hankkeeseen liittyviä epäkohtia kuten ihmisoikeustilanteen, seksuaalivähemmistöjen aseman ja siirtotyöläisten kohtelun.

– Saudi-Arabian edustajat esittivät viime vuosien myönteiset muutokset ja suunnitelman siitä, miten MM-kisat toimivat heille ajureina parantaa asioiden tilaa. Se herättää tietysti toiveikkuutta, mutta suuri osa muutoksista on vasta lupausten tasolla, Lahti totesi.

Palloliitto seuraa tilannetta ja pyrkii vaikuttamaan kehitykseen yhteistyössä Uefan ja muiden Pohjoismaiden kanssa.

– Iso osa Saudi-Arabian MM-hakemuksesta pohjautuu muutokseen, johon he pyrkivät. On vielä täysin mahdoton sanoa, toteutuuko se vai ei. Fifan vastuulla on valvoa, että ne toteutuvat. Me voimme puolestamme vaatia Fifalta vastauksia, Lahti jatkoi.

Vuoden 2030 turnauksessa pelataan yhdet ottelut myös Uruguayssa, Argentiinassa ja Paraguayssa. Otteluilla juhlistetaan MM-kisojen satavuotista historiaa.